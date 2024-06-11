إجازة عيد الاضحى 2024 للقطاع العام والخاص

يبحث العاملون عن اجازة عيد الاضحى 2024 بمختلف القطاعات للاستفادة منها وقضاء الوقت مع الاسرة خاصة مع موجة الحر المستمرة على مدار الايام القادمة واستغلال اجازة عيد الاضحى 2024 بالسفر لاحدى المدن الساحلية وقضاء الاجازة فيها.

ننشر في التقرير التالي اجازة عيد الاضحى 2024 للقطاعات العاملة الخاصة والحكومية وإجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى 2024

ومن المقرر أن تبدأ اجازة عيد الاضحى 2024 وفق إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من السبت الموافق 15 من شهر يونيو 2024 حتى يوم الخميس 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ايام اجازة عيد الاضحى 2024

وتكون اجازة عيد الاضحى المضاف لها العطلات الاسبوعية كالتالي

1- الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية عطلة أسبوعية

2- السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة

3- الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك

4- الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك

5- الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

6- الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

7- الخميس 20 يونيو 2024

8- الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

9- السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

اجازة البنوك في عيد الاضحى 2024

من المتوقع ان يعلن البنك المركزي اجازة عيد الاضحى بحيث تكون متوافقة مع نفس الاجازة التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ من السبت وحتى الخميس مضاف لهم ايام العطلات الاسبوعية.

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