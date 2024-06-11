الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدقهلية" تنتهي من تنظيف وتشجير منطقة 15 مايو في جمصة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو في جمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية على مدار أسبوع.

أوضح "مختار" أنه جرى رفع 12 ألف طن مخلفات واتربه وناتج تقليم أشجار، جرى استغلالها لردم المستنقعات والبرك بإجمالي مساحة 7000 متر مربع، وجرى كسح 5000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. 

قال مختار إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بمنطقة 15 مايو بجمصة وزراعة الأشجار المثمرة بالحدائق العامة بالمدينة، عملا على راحة المواطنين. 

أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق، مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمى الأمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصوره وأجا وميت غمر ودكرنس.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جمصة الحمله المكبره

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

ورشة عمل بعنوان "محو الأمية الكربونية" بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الفنلندى للتعليم الدولى

محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

بدء امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية وسط إجراءات أمنية مكثفة

تحرير 435 مخالفة تموينية في 12 مركزا بالدقهلية

تعليم الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

خطة مكثفة لـ"التموين" فى عيد الأضحى.. لحوم بأسعار مخفضة ومنافذ مفتوحة طوال أيامه

الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

تركيز خام الفوسفات.. أبرز 10 معلومات عن المشروع المصري الجديد

وفاة شقيقان مصريان اختناقا داخل بئر في السعودية.. التفاصيل كاملة

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى عرض "الخالص" لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة