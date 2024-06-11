"الدقهلية" تنتهي من تنظيف وتشجير منطقة 15 مايو في جمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو في جمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية على مدار أسبوع.

أوضح "مختار" أنه جرى رفع 12 ألف طن مخلفات واتربه وناتج تقليم أشجار، جرى استغلالها لردم المستنقعات والبرك بإجمالي مساحة 7000 متر مربع، وجرى كسح 5000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

قال مختار إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بمنطقة 15 مايو بجمصة وزراعة الأشجار المثمرة بالحدائق العامة بالمدينة، عملا على راحة المواطنين.

أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق، مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمى الأمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصوره وأجا وميت غمر ودكرنس.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.