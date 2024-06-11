الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it تطرح الحلقة الأخيرة من "دواعى السفر" غدًا

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

تطرح منصة watch it الإلكترونية غدًا الأربعاء، الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" من بطولة أمير عيد وكامل الباشا. 

وتصدر مسلسل "دواعي السفر" قائمتي الأكثر بحثًا والأعلى مشاهدة منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة watch it منتصف شهر مايو الماضي، نظرًا لقصته المتميزة. 

ملخص الحلقة 7 و8 مسلسل دواعي السفر 

وشهدت الحلقات التي تم عرضها مؤخرًا أحداثًا مثيرة، حيث هدد القبطان إبراهيم "علي" بسبب ابنته وطلب القبطان إبراهيم من "على" أن يبتعد عن ابنته "سلمى" وأنه أبلغها كل شىء وأنه لا يريدها أن تأتي من الخارج وأنه سوف يظل لوحده ولا يريد أن يرى أحدًا، ليغضب على منه لأنه كان بالنسبة له في مثابة والده.

وذهب "على" إلى القبطان "إبراهيم" قبل دخوله مركز الرعاية، وطلب منه أن يظل بجانبه ولا يتركه ويحارب من أجل دكتورة هدى "نادين" وحبه لها، ويتقفان معًا ضد طليقها عمر "نادر جودة". 

وتساعد داليا "دنيا وائل" سامى "أحمد غزى" في الكافيه، وتأتي مذيعة برنامج ما يطلبه المستمعون للتصوير مع على والقبطان إبراهيم أصحاب فكرة نادي الوحدة. 

ويصور جروب نادى الوحدة مع مذيعة برنامج ما يطلبه المشاهدون في عيادة دكتور هدى، ليدخل على والقبطان إبراهيم عليهم، ثم يواجه القبطان إبراهيم هدى ويطلب منها أن تحكى له كل شىء عن حياتها. 

مواعيد عرض "دواعي السفر" على watch it 

يُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا، وذلك في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل "دواعي السفر "

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات، واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب، بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل "دواعي السفر" 

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

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