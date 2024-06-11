الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بمستقبل وطن يوضح دلالة زيارة بلينكن لمصر وأهميتها

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن لمصر تؤكد محورة الدور المصري بشأن دعم القضية الفلسطينية، والثقل الذي تتمتع به القاهرة في منطقة الشرق الأوسط ودورها الفعال في إحلال السلام والأمن بالمنطقة العربية، موضحا أن أحد أهداف زيارة بلينكن للمنطقة هو الترويج لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بوقف إطلاق النار بعد أن تعثرت هذه الخطة، بجانب بحث مسألة وقف التصعيد في المنطقة الذي يمكن أن يزداد هذا الوتر بعد إحكام اليمين قبضته على الحكومة الإسرائيلية.

txt

باحث يكشف أهمية زيارة بلينكن للقاهرة وتأثيرها على وقف حرب غزة

وأضاف "رزق" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من حذر منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة من اتساع الحرب على غزة والمنطقة والإقليم، بعد أن أصبحنا الآن نعيش الآن أصداء هذا التحذير المستمر، وإسرائيل وأمريكا تعرفان خطورة ما بعد هذا الانفجار واتساع الحرب، مشيرا إلى أن أنتونى بلينكن حاول أن يوجه بعض الرسائل والتي تحمل في طياتها دعم الاحتلال وتجاهل المجازر التي يرتكبها ضد الفلسطينيين لكنه قوبل بالموقف المصري الواضح الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري.

txt

الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لنتنياهو وقوف قادة العالم خلف مقترح وقف إطلاق النار بغزة

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، مهمة جدًا، فهي تأكيد على أن محورية دور مصر في العمل على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وباعتبار أن لمصر قدرات وإمكانيات تستطيع من خلالها الضغط على الأطراف الفاعلة في المشهد لإيجاد أرضية مشتركة تؤدي لوقف إطلاق النار، خاصة أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة من أجل إنجاح مفاوضات الهدنة إلا أن الاحتلال هو من أفشل تلك المفاوضات بعد أن قرر اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح "رزق" أن إسرائيل تستخدم مصطلح الوقت المستقطع للمناورة، وتستخدم أهم سلاح لديها وهو الإعلام، وهو إعلام كاذب ومخادع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة تلقت خلال الساعات الماضية صفعة قوية بعد استقالة 4 من قادة معسكره الحربي في يوم واحد، ليجد نتنياهو نفسه أمام شبح سقوط حكومته في وقت تشتد فيه نداءات عالمية لوقف الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن زيارة أنتوني بلينكن مصر محورية دور القاهرة القضية الفلسطينية إحلال السلام

الأكثر قراءة

الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

رحلت فى صمت.. موعد جنازة الفنانة مها عطية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عودة الأهلى والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تسبب فى إصابه 4 أشخاص غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو