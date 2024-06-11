وزير النقل يتفقد محطة أسوان للسكك الحديدية ويتابع تطوير ورشة أسوان

خلال جولته بمحافظة أسوان لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، قام الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بجولة تفقدية بمحطة أسوان للسكك الحديدية، وذلك لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وتفقد الوزير أرصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر، بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، كما أكد الوزير على ضرورة النظافة التامة لكافة المحطات ولكافة القطارات طوال مدة الرحلة وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في بكافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة

وتوجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد أعمال التطوير بورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وحيث تقوم بتنفيذ أعمال التطوير شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وكذلك لمتابعة أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة وذلك في إطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش، حيث ترتكز خطة تطوير الورش على 3 محاور رئيسية هي تطوير المنشآت- تطوير المعدات -تطوير منظومة المخازن وحوكمة تدبير وصرف قطع الغيار وتفقد وزير النقل أقسام الورشة المختلفة وأكد عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية، كما وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وأن الحافز لمن يستحق وأن المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

ننفذ خطة شاملة لتطوير كل الورش بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة

كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية أعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للانشاء والطرق التابعة لوزارة النقل وحيث تشمل أعمال التطوير (تطوير ورش الجرارات وتشمل إنشاء سقيفتي الجرارات والعربات - ترميم المبني الإداري القديم - إنشاء المبني الإداري الجديد - إنشاء مبني للمعدات والونش البري - إنشاء تباليط للسكك داخل الورشة وإنشاء تباليط لتموين الجرارات وللمغسلة - أعمال إنارة الموقع العام - أعمال الكهرباء وشبكات الصرف والتغذية والحريق والهواء المضغوط وقد بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 95 %، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي والذي بلغت نسبة تنفيذه 73%.

المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية والحافز لمن يستحق والأرباح للشركات الناجحة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة أن تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة، وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -إنشاء 5 ورش جديدة)، مشيرا إلى أنه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الأمريكية في ورش التبين وجار إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جار التعاون مع شركة سوتيك لصيانة وعمرة العربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

جدير بالذكر أن ورشة أسوان للسكك الحديدية تقع على مساحة 46714 مترا مربعا ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.

وعقب ذلك وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية حيث عقد وزير النقل لقاءً موسعً مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات وذلك بمحطة بورشة أسوان للسكك الحديدية وذلك للمرة الثالثة خلال شهر، حيث سبق والتقى بقائدي القطارات في محطتى رمسيس ومصر بالإسكندرية.

وأكد الوزير خلال لقائه مع قائدي القطارات أنه منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها، وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين وأن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر، مضيفا أنه عقب توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت تلك الخطة على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة -تطوير السكة والبنية الأساسية - تطوير نظم الإشارات - تطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثه - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار).

وأضاف أنه لقائدي القطارات دور هام في نجاح منظومة السكك الحديدية وهذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد، مؤكدا أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية وكل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل وإثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يسهمون في زيادة الإنتاجية، وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

ولفت إلى أن الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط وأنه تم تشكيل لجنة للحوافز لاثابة العاملين وفق مبدأ العدالة والشفافية، مشيرا إلى تشكيل لجنة أيضا للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة وفق إجراءات من الشفافية التامة مضيفا: حريصون على تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام، لافتا إلى أنه يتم إعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للأجيال الحديثة وخاصة في ورش السكك الحديدية بما يسهم في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وزيادة عوائد الهيئة المالية.

وأوضح الوزير أننا حريصون على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم ولأسرهم في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار الفريق مهندس وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، حيث يسهم التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يسهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.

وأضاف أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فعلى سبيل المثال جار إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

كما يتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.

وزير النقل يتفقد محطة أسوان

وزير النقل يتفقد محطة أسوان

وزير النقل يتفقد محطة أسوان

وزير النقل يتفقد محطة أسوان

وزير النقل يتفقد محطة أسوان

وزير النقل يتفقد محطة أسوان