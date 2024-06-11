الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات تبحث مع ممثلى مكاتب التمثيل التجارى فرص الاستثمار

لجنة التعاون الأفريقي
لجنة التعاون الأفريقي

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مكاتب التمثيل التجاري بكل من كوت ديفوار والسنغال وأوغندا قبل استلام مناصبهم في تلك الدول لأول مرة، وبدعوة موجهة من اللجنة للتعرف عليهم وبحث سبل التعاون المشترك وإمداد الأعضاء بفرص الاستثمار المتاحة.

وشارك في الحضور تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسنغال، ومحمد علي، رئيس مكتب التمثيل تجاري بأوغندا، وهشام حسام، رئيس مكتب التمثيل التجاري بكوت ديفوار، كما حضر الاجتماع هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ومحمود عودة، عضو غرفة الجلود، ومحمد عبدالفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجيه، وشيماء عليبة عضو صناعات الهندسية، محمد سليمان عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، وممثلو عن أماني عصفور.

 

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن اللجنة تدرس التعامل مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن السنغال وكوت ديفوار من أهم الأسواق في غرب إفريقيا، كما تعد أوغندا من أهم الدول في شرق إفريقيا.

وأوضح الجبلي أن اللقاء تناول التعريف المشترك بين ممثلي مكاتب التمثيل التجاري وعرض أهم التحديات، وضرورة العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، وكيفية التعاون المشترك، مشددًا على أهمية التركيز على الصادرات في الأساس بالنسبة للسوق الإفريقية.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بكل الغرف الصناعية يعتبر بيت الصناعة في مصر، ويهتم عن طريق لجنة التعاون الإفريقي بتطوير الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وهناك جزء خاص بالاستثمارات، لكن التركيز في الوقت الحالي على الصادرات في المقام الأول.

ولفت الجبلي إلى أن الصادرات المصرية إلى إفريقيا لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، وعلى الرغم من وصولها إلى 6 مليارات دولار، ولكن الجزء الأكبر منها للشمال الإفريقي مثل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويمثلون الجزء الأكبر وهو ليس المستهدف حاليًا.

وأوضح الجبلي أنه تم عمل بعثات تجارية إلى عدد من الدول الإفريقية مثل السنغال، مشيرًا إلى عدم وجود بنوك مصرية في إفريقيا من ضمن التحديات التي تعوق تأمين الصادرات إلى السوق الإفريقية.

وأكد الجبلي على أهمية التعاون في المنتجات المصرية سواء مواد بناء أو منتجات جلدية أو صناعات غذائية ومنتجات هندسية وصناعات كيماوية، ولكن تفتقر للمعلومات الكافية للسوق الإفريقية، مطالبًا بتقديم دراسات كافية للسوق في كل دولة وعن احتياجات السوق بشكل أوضح من السلع، مما يسهل عمليات التصدير.

وأوضح أن دراسة السوق ومعرفة احتياجاته من أهم عوامل نجاح التصدير قبل القيام باختراق السوق والتوجه للتصدير إلى أي دولة، وهو ما نركز عليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري هي الذراع الأساسية للتصدير خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يمتلك إمكانيات كبيرة في الصناعة مؤخرًا، وأصبحت مصر لديها كثير من الصناعات تامة الصنع على أعلى مستوى وأعلى جودة، ويمكن استغلالها أكثر من ذلك في التصدير.

وأكد ممثلو مكاتب التمثيل التجاري أن هناك  فرصًا واعدة للاستثمار في تلك الدول، كما ستعمل المكاتب من خلال طلبات الشركات.

لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي باتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلي باتحاد الصناعات المصرية مكاتب التمثيل التجاري الاستثمار التمثيل التجاري عضو صناعات الهندسية شريف الجبلى

مواد متعلقة

شريف الجبلى: مصر أبرمت 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شريف الجبلي: نهدف لزيادة الصادرات المصرية لـ 100مليار دولار

الأكثر قراءة

الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

رحلت فى صمت.. موعد جنازة الفنانة مها عطية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عودة الأهلى والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تسبب فى إصابه 4 أشخاص غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو