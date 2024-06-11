حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34170 طن تشمل: 400 طن يوريا و4000 طن مولاس و2418 طن أسمنت صب و1100 طن علف بنجر و9360 طن رمل زجاجي و6442 طن أسمنت معبأ و10450 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47187 طن تشمل: 800 طن زيت طعام و6744 طن ذرة و4553 طن حديد و900 طن خشب زان و6200 طن خردة و5799 طن فول صب و1791 طن عدس و5600 طن سكر و14800 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1787 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2551 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6968 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169744 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6526 حركة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6688 حركة، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات على أرصفة ميناء دمياط - خلال 24 ساعة الماضية - حيث تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة في دمياط.