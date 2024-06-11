الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. قافلة طبية مجانية بمنطقة الزيات وأولاد الشايط غرب مطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، الأربعاء والخميس المقبلين، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة الزيات وأولاد الشايط التابعة للإدارة الصحية بمطروح، على مدار يومين متتاليين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

- التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

- توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

- إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية

وأشار إلى أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، موضحًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم. 

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية علاجية مجانية منطقة الزيات واولاد الشايط الإدارة الصحية بمطروح مطروح

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