الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أكسيوس": انهيار المحادثات فى مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أكد الموقع الإخباري الأمريكي "أكسيوس" على انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يصلا لاتفاق بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرًا إلى الأفراد، الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، وقالت إن مثل هذه التهديدات حتى لو لم يتم تنفيذها يمكن أن تشكل هجومًا على إدارة العدالة، وقد تشكل جريمة بحق المحكمة.

وقال مكتب المدعى العام كريم خان، فى بيان نشره على منصة إكس تويتر سابقًا، اليوم، أن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق، يجب أن يتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات أو الانتقام من المحكمة هى انتهاك للقانون الدولى، الذى يحظر هذه الإجراءات.

المحكمة الجنائية الدولية مجلس الشيوخ الامريكي

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