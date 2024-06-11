روائع فايزة أحمد والموسيقى العربية فى حفل التراث بأوبرا الاسكندرية.. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى مساء بعد غد الخميس الموافق 13 يونيو على مسرح سيد درويش باوبرا اسكندرية، وذلك استمرارا لجهود الثقافة المصرية لصون التراث الغنائي.

روائع فايزة أحمد والموسيقى العربية فى حفل التراث بأوبرا الاسكندرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغانى كروان الشرق فايزة احمد منها " موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك،اخد حبيبي، عشان بحبك انا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوي، الفين صلاة علي النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشى يا بلدي".

أداء كلا من المطربين أحمد الوزيري، حنان عصام، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، احمد صبري، محيي صلاح، انغام مصطفي.

ويواصل حاليا المايسترو الدكتور محمد الموجي، إجراء البروفات الخاصة بالحفل داخل إحدى قاعات البروفات بدار الأوبرا لخروج الحفل فى ابهى صورة.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.