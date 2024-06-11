الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر،

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 953 شاحنة و410 سيارات وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 538 شاحنة و371 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 415 شاحنة و39 سيارة.

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وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

تصدير 29 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EUR OSCAR وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة الرياض، بينما تغادر السفينة MARIAM علي متنها 29 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، أمل والحرية 2، وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 3850 طن بضائع و404 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي “كوين نفرتيتى، بريدج، كوين نفرتيتي، وآور”.

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استمرار عمل أتوبيسات النقل.. أبرز قرارات وزير التنمية المحلية في عيد الأضحى

مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 مترا يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة.

 وتضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، ووجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم بميناء نويبع وزارة النقل وزير النقل

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