الهلال الأحمر الفلسطينى: استخدام الاحتلال سيارة إسعاف لتنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في تنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب.

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمة النصيرات وردعه عن ارتكاب مجازر جديدة.

وأشارت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنها تنسق مع كل الهيئات الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وتابعت الهلال الأحمر الفلسطيني: "نحتاج لمساحة آمنة لضمان استمرار خدماتنا الإنسانية في غزة، ولن نقبل باستهداف طواقمنا".

الهلال الأحمر الفلسطيني: استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات لتنفيذ جرائمه يفقد الثقة في هيئات الإغاثة

وشددت الهلال الأحمر الفلسطيني على أن استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات لتنفيذ جرائمه يفقد الثقة في هيئات الإغاثة.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن التحدي الأكبر هو استمرار إغلاق معبر رفح البري منذ شهر وتوقف تدفق المساعدات والوقود.

وأضافت أن هناك شحًا شديدًا في الوقود، ومخزون المساعدات الإنسانية أوشك على الانتهاء.

وأكدت الهلال الأحمر أن شبح المجاعة يخيم على قطاع غزة، وهناك حاجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ249، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية شرق خان يونس.