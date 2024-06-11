تصدير 29 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 31 ألف طن ألومنيوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 953 شاحنة و410 سيارات وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 538 شاحنة و371 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 415 شاحنة و39 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EUR OSCAR وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة الرياض، بينما تغادر السفينة MARIAM على متنها 29 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي ALCUDIA EXPRESS، أمل والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، بوسيدون إكسبريس وأمل.

كما تم تداول 3850 طن بضائع و404 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتى، بريدج، كوين نفرتيتي وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3025 ركاب بموانيها.