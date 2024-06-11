أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. اعرف سعر الأضحية البلدي قبل عيد الأضحى

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024، ويهدف هذا الموضوع إلى تقديم معلومات شاملة حول أسعار الأضاحي بأنواعها المختلفة، مع تحليل العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، وتقديم نصائح للمشترين لاختيار أفضل أضحية بأسعار مناسبة.

عوامل مؤثرة على أسعار الأضاحي 2024

تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الأضاحي 2024 في مصر، ومن أهمها نوع الأضحية فتختلف أسعار الأضاحي حسب نوعها، حيث تعد الأضحية البلدية هى الأرخص، بينما تأتي الأضحية الأسترالية في المرتبة الأعلى سعرًا، بالإضافة إلى وزن الأضحية فكلما زاد وزن الأضحية، ارتفع سعرها، والعرض والطلب فتتأثر أسعار الأضاحي 2024 بشكل كبير بقانون العرض والطلب، حيث ترتفع الأسعار في مواسم الذروة، مثل عيد الأضحى، بينما تنخفض في المواسم الأخرى، وتكاليف التربية فتتأثر أسعار الأضاحي أيضًا بتكاليف تربيتها، مثل تكاليف الأعلاف والعلاجات البيطرية، والحالة الصحية للأضحية فتباع الأضحية ذات الحالة الصحية الجيدة بسعر أعلى من الأضحية المريضة، ومكان الشراء وتختلف أسعار الأضاحي حسب مكان الشراء، حيث تكون غالبًا أرخص في المزارع ومناطق الإنتاج، بينما ترتفع في أسواق المواشي والمحلات التجارية.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

وتراوحت أسعار الأضاحي في مصر عام 2024 كالتالي، فالأضحية البلدية من 5000 إلى 7000 جنيه مصري للرأس، والأضحية الأسترالية من 7000 إلى 10000 جنيه مصري للرأس، والأضحية الروماني من 6000 إلى 8000 جنيه مصري للرأس، والأضحية السوداني من 5500 إلى 7500 جنيه مصري للرأس.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

نصائح حول شراء الأضحية في عيد الأضحى 2024