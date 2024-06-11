الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأردن يرحب بتبنى مجلس الأمن قرارًا يدعم التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق النار فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بتبني مجلس الأمن قرارا يدعم التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

الأردن: القرار يرفض محاولات فرض تغيير ديموغرافى أو جغرافى فى القطاع

وأكد الأردن، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن ينسجم مع قواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدًا برفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد على الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، على ضرورة تنفيذ بنود القرار المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

غزة تعانى كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلى

وأكد ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وجدد السفير القضاة التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

قرار أمريكى لوقف إطلاق النار فى غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة بين الاحتلال والفصائل 

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق غير مشروط للصفقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتبادل الأسرى والرهائن، واعتمد مجلس الأمن القرار الأمريكي بموافقة 14 دولة، وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن يلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

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