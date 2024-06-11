الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو مركز الأرصاد يكشف موعد ذروة موجة الحر

موجة الحر
موجة الحر

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن اليوم هو موعد بداية موجة حارة، وتشير التنبؤات إلى استمرارها حتى الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، إن اليوم تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بمعدل من درجة إلى درجتين على جميع مناطق الجمهورية، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 42 على محافظات جنوب الصعيد، موضحًا أنه خلال ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية تقريبًا، وتصل الصغرى على القاهرة إلى 25 درجة.

وتابع القياتي أن الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومعتدل على جميع مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل، لافتًا إلى أنه بداية من يوم الخميس ستصل البلاد إلى ذروة هذه الموجة، وستكون ما بين الخميس والسبت، والعظمى تصل خلالها إلى 40 درجة مئوية يوم الخميس على القاهرة الكبري، وحوالي 47 إلى 48 فى بعض المناطق من جنوب الصعيد.

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