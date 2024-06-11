الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الزراعة تضخ كميات كبيرة من اللحوم بمنافذها استعدادًا لعيد الأضحى

اللحوم
اللحوم

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور محمد القرش، أنه تم خلال الأيام الماضية ضخ كميات كبيرة من اللحوم فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك عددًا من المنافذ الثابتة، وشوادر لبيع اللحوم.

وقال الدكتور القرش إنه تم توفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيهًا حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة، موضحًا أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم في كل المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وزارة الزراعة تضخ كميات كبيرة من اللحوم 

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كثيرة خلال الفترة الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم عن طريق تنويع مصادر الاستيراد، بجانب الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح القرش أن الدولة تمكنت من تخفيض الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء عن طريق التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، منها مشروع تحسين سلالات الماشية المحلية واستيراد السلالات العالية في إنتاج اللحوم، وكذلك نشر مراكز عمليات التلقيح الاصطناعي وإعادة أحياء مشروع البتلو.

وأشار القرش إلى أن موسم عيد الأضحى يشهد اهتمامًا كبيرًا من وزارة الزراعة، من خلال توفير السلع والمنتجات، وزيادة عمليات التفتيش من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب تكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، قد أعلن أن اللجنة الاستيرادية وافقت على استيراد 145 ألف رأس عجول منها 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة تصل إلى البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور محمد القرش اللحوم فى منافذ الوزارة عيد الأضحى المبارك بيع اللحوم

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