مباحثات أحادية الجانب.. تحركات أمريكية مكثفة لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين بغزة

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن مسئولين أمريكيين بحثوا التفاوض على اتفاق أحادي الجانب مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الـ5 في غزة إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل.

تحركات أحادية الجانب من الولايات المتحدة لدفع حماس لقبول الهدنة

وتابعت أنه لم يكن من الواضح ما الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لحماس في المقابل، بحسب التقرير الذي نقل عن مسئولين أمريكيين حاليين ومسئولين أمريكيين سابقين.

وتقول الولايات المتحدة إن حماس تحتجز خمسة أمريكيين، وذكرت الشبكة الأمريكية أن المسئولين يأملون في انتشال جثث ثلاثة أمريكيين آخرين قتلوا في نفس اليوم.

وأكدت الشبكة الأمريكية أنه عندما سُئل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التقرير أثناء مغادرته القاهرة، قال: "إن أفضل طريقة وأكثرها فعالية لإعادة الجميع إلى وطنهم، بما في ذلك المحتجزون الأمريكيون، هي من خلال هذا الاقتراح، الاتفاق على وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة، الآن".

وقال المسئولون المطلعون على المفاوضات إن أي محادثات أحادية سيتم إجراؤها من خلال مفاوضين قطريين ولن تشمل إسرائيل.

كما قال المسئولون إن حماس سيكون لديها حافز للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع واشنطن، لأنه سيزيد من توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ويزيد الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات في الداخل لعدم بذل المزيد من الجهد لإخراج المحتجزين.

وردًا على سؤال حول التقرير، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، للصحفيين، إنه يتعين على جميع الدول بذل كل ما في وسعها لإخراج المحتجزين.

وتابع: "لقد طالبنا جميع الدول، بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح المحتجزين".