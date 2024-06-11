الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحثات أحادية الجانب.. تحركات أمريكية مكثفة لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن مسئولين أمريكيين بحثوا التفاوض على اتفاق أحادي الجانب مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الـ5 في غزة إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل.

تحركات أحادية الجانب من الولايات المتحدة لدفع حماس لقبول الهدنة

وتابعت أنه لم يكن من الواضح ما الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لحماس في المقابل، بحسب التقرير الذي نقل عن مسئولين أمريكيين حاليين ومسئولين أمريكيين سابقين.

وتقول الولايات المتحدة إن حماس تحتجز خمسة أمريكيين، وذكرت الشبكة الأمريكية أن المسئولين يأملون في انتشال جثث ثلاثة أمريكيين آخرين قتلوا في نفس اليوم.

وأكدت الشبكة الأمريكية أنه عندما سُئل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التقرير أثناء مغادرته القاهرة، قال: "إن أفضل طريقة وأكثرها فعالية لإعادة الجميع إلى وطنهم، بما في ذلك المحتجزون الأمريكيون، هي من خلال هذا الاقتراح، الاتفاق على وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة، الآن".

وقال المسئولون المطلعون على المفاوضات إن أي محادثات أحادية سيتم إجراؤها من خلال مفاوضين قطريين ولن تشمل إسرائيل.

كما قال المسئولون إن حماس سيكون لديها حافز للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع واشنطن، لأنه سيزيد من توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ويزيد الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات في الداخل لعدم بذل المزيد من الجهد لإخراج المحتجزين.

txt

الرئاسة الفلسطينية تؤيد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة فى غزة

وردًا على سؤال حول التقرير، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، للصحفيين، إنه يتعين على جميع الدول بذل كل ما في وسعها لإخراج المحتجزين.

وتابع: "لقد طالبنا جميع الدول، بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح المحتجزين".

حماس المحتجزين غزة امريكيين التفاوض

مواد متعلقة

بعد تجاهل الذكاء الاصطناعي.. ما مصير عملاق التكنولوجيا الأمريكي؟

تعويض الماضى.. كشف أسرار جديدة عن علاقة الملك تشارلز بأحفاده

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟

انتصار وهمى وتفكك الجيش.. ماذا حدث فى حكومة نتنياهو بعد استقالة جانتس؟

لقاء مغلق مع الرئيس السيسى ودفع الهدنة.. ماذا تحمل أجندة بلينكن فى مصر؟

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟