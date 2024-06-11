الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

لجنة الصحة تتفقد
"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح

استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجنة لتقييم مستشفيات محافظة مطروح، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، وعدد من مديرى الإدارات المعنية، للاطمئنان على استعداد مستشفيات المحافظة للدخول ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

_مستشفى الصدر والحميات

وتفقدت اللجنة الوزارية مستشفى الصدر ومستشفى الحميات لمتابعة أعمال التطوير الجارية بهما تمهيدا لبدء مرحلة الفرش والتجهيز لدخولهما الخدمة والتشغيل التجريبى لهما.

_الأجهزة الطبية

ووجه مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بسرعة استقدام الأجهزة الطبية والفرش الطبى والغير طبى من مخازن الوزارة، لتجهيز وفرش مستشفى الصدر والحميات وكذلك تركيب مكيفات الهواء لغرف المرضى وتركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر.

التأمين الصحي الشامل

أوضح الدكتور مبروك سالم، أن نظام التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشاريع القومية التي تبنتها الدولة لإصلاح النظام الصحي في مصر، لكي يواكب الأنظمة الصحية الحديثة، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكل مؤسسات الدولة.

_مستشفى مطروح العام

واستكملت اللجنة جولتها يرافقها كلًا من الدكتورة بسنت فايز، عضو إدارة الطب العلاجي، والمهندسة مروة رفعت مديرة الادارة الهندسية بالمديرية بالمرور على مستشفى مطروح العام للوقوف على أعمال التطوير المقترحة للمستشفى لتواكب تطبيق المنظومة الصحية الجديدة ووفقا للأكواد والمواصفات المعتمدة، وجرى معاينة كل المباني والفراغات بها ومنها مبنى مرفق اسعاف مطروح لتحقيق أقصى استفادة من المتاح.

_مستشفي للصحة النفسية

وتفقدت اللجنة الأرض المخصصة لوزارة الصحة الكائنة بمنطقة على حميدة بجوار بنك الدم الإقليمي بعلم الروم تمهيدا لاعتماد إجراءات مقترح إنشاء مستشفى للصحة النفسية هى الأولى من نوعها بالمحافظة.

_مستشفي السلوم وبراني

وقامت اللجنة بتفقد مستشفى السلوم النموذجى ومستشفى سيدى برانى النموذجى بكامل أقسامهما للوقوف على الموقف الحالى للبنية التحتية والتجهيزات، تمهيدا لاعتمادهما ضمن مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة.

_مستشفي النجيلة

وأنهت اللجنة جولتها بتفقد مستشفى النجيلة المركزي بكامل أقسامها للوقوف على الموقف الحالى للبنية التحتية والتجهيزات، تمهيدا لاعتمادها ضمن مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة.

_ملف لكل منشأة

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشئون الصحية بمطروح بجميع إدارتها المعنية، تعكف حاليًا على تجهيز ملف لكل منشأة على حده مستوفي المستندات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفحص قرارات التخصيص الصادرة لكل منشأة، واتخاذ إجراءات استصدار قرارات تخصيص لمن لم يصدر له قرار تخصيص وموقف المرافق لكل منشأة موضح به موقف عدادات الكهرباء والمياه والغاز والرسم الهندسي لكل منشأة بالتفصيل، وكذلك المربوط السكاني التابع لكل منشأة (مقسم إلى أسر وأفراد) وكشوف العهدة بكل منشأة (فعلي) والموارد البشرية بكل منشأة (جميع الفئات) والبنية المعلوماتية لكل منشأة وموقف الدفاع المدني (تجهيزات - تدريب العاملين) بكل منشأة وأماكن الخدمة البديلة لكل منشأة.

أشار سالم إلى أن محافظة مطروح تستعد للدخول في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ضمن محافظات المرحلة الثانية، من خلال عدد من المستشفيات التي تتوافق بنيتها التحتية للكود المطلوب.

"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح
"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح
"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح
"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح
"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات مطروح
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