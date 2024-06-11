الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتهاء من استكمال المرحلة الأولى من محور النعناعية تمهيدًا لأعمال الرصف بالغربية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباح اليوم لمتابعة سير العمل في محور طريق النعناعية بكفر الزيات وجسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بمركز طنطا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور النعناعية بمدينة كفر الزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، حيث تم الانتهاء من استكمال المرحله الاولي بطول ٢٥٠ م وتم رش طبقة Mco تمهيدًا لاعمال الرصف،وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م، حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول  القطاع وتأسيس التربة أسفل قطاع التوسعة  ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقه الأساس بها.

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧،٥ م حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن الاولى تمهيدا لأعمال الرصف، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن رصف الطريق أتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون.

طريق النعناعية بكفر الزيات توافر الخدمات طريق كفور بلشاي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات رئيس مركز ومدينة طنطا

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