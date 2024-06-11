الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وفاة طالب ثانوية بسبب الخوف والتوتر.. نصائح من مختص لتجنب القلق

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشفت التحريات الأولية لرجال الأمن عن سبب وفاة طالب الثانوية العامة، الذي تبين أن السبب هو إصابة الطالب بأزمة قلبية في أول يوم امتحان له داخل اللجنة.

وأضافت التحريات التي أجراها رجال الأمن، أيضا، أن سبب وفاة طالب الثانوية العامة، يوسف أحمد حسين بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداء امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة بمدرسة النقراشي التجريبية، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، أسفر عن حالة إعياء شديدة أدت إلى وفاته نتيجة توقف القلب.

txt

سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم

طبيب يؤهلك نفسيًا لتخطى خوف الامتحانات

وعلّق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على حادث وفاة طالب الثانوية العامة إثر أزمة قلبية في أول يوم امتحان له داخل اللجنة، بأن ذلك بسبب الخوف والتوتر من الامتحان الذي يسبب ذعرا لدى الكثير من الطلاب.

وقال الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إن أولياء الأمور لهم عامل كبير في نفسية الطالب قبل ذهابه للامتحان، لذلك نصح "فرويز" الأهالي بأن يكونوا داعمين لأولادهم بشكل كبير ومساعدتهم على تخطي خوف الامتحانات.

وأضاف أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنها مساعدة طالب الثانوية العامة، ومن ضمنها توجيه الأهالي لأولادهم وإعطاؤهم نصائح نفسية وتشجيعية حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل أفضل، وذلك من خلال المراجعة مع الطالب قبل أداء الامتحان بيوم، وهناك دور كبير على الأم وهو أن تطمئن ابنها أو ابنتها بأن الامتحان مجرد اختبار فلا داعي للقلق.

وقدم "فرويز" مجموعة من النصائح قبل دخول الامتحان، وهي أن يلتزم الطالب بكل تعليمات الامتحان، وأن يذهب إلى اللجنة مبكرا، وأن يحضر كل الأدوات الخاصة به. ومنها أيضًا: ابدأ بحل الأسئلة التى تعرفها أولًا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد، وتجنب الحديث مع الطلاب الذين يبثون لك طاقة سلبية أو الإحباط أو القلق، وثق بالله أنك أديت ما عليك من جهد طوال العام وأنه لن يضيع هباءً.

وفاة طالب الثانوية العامة الثالث الثانوي خوف الامتحانات الثانوية جمال فرويز

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال وإجازة البنوك خلال عيد الأضحى

أقوى الماسكات المنزلية لحماية البشرة من إسمرار الصيف

توقعات حالة الطقس غدًا ونصائح مهمة للمواطنين

حنان ترك تعود لجمهورها مرة أخرى.. القصة الكاملة

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

بعد صفع عمرو دياب لمعجب.. طبيب نفسى يوضح طرق التعامل مع المواقف المحرجة

حيل التجميل.. نصائح مهمة لمكياج مقاوم للعرق في فصل الصيف

أخبار فاتتك|آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلى.. وأول تعليق من صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

الأكثر قراءة

الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

رحلت فى صمت.. موعد جنازة الفنانة مها عطية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عودة الأهلى والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تسبب فى إصابه 4 أشخاص غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو