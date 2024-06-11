بعد وفاة طالب ثانوية بسبب الخوف والتوتر.. نصائح من مختص لتجنب القلق

كشفت التحريات الأولية لرجال الأمن عن سبب وفاة طالب الثانوية العامة، الذي تبين أن السبب هو إصابة الطالب بأزمة قلبية في أول يوم امتحان له داخل اللجنة.

وأضافت التحريات التي أجراها رجال الأمن، أيضا، أن سبب وفاة طالب الثانوية العامة، يوسف أحمد حسين بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداء امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة بمدرسة النقراشي التجريبية، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، أسفر عن حالة إعياء شديدة أدت إلى وفاته نتيجة توقف القلب.

طبيب يؤهلك نفسيًا لتخطى خوف الامتحانات

وعلّق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على حادث وفاة طالب الثانوية العامة إثر أزمة قلبية في أول يوم امتحان له داخل اللجنة، بأن ذلك بسبب الخوف والتوتر من الامتحان الذي يسبب ذعرا لدى الكثير من الطلاب.

وقال الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إن أولياء الأمور لهم عامل كبير في نفسية الطالب قبل ذهابه للامتحان، لذلك نصح "فرويز" الأهالي بأن يكونوا داعمين لأولادهم بشكل كبير ومساعدتهم على تخطي خوف الامتحانات.

وأضاف أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنها مساعدة طالب الثانوية العامة، ومن ضمنها توجيه الأهالي لأولادهم وإعطاؤهم نصائح نفسية وتشجيعية حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل أفضل، وذلك من خلال المراجعة مع الطالب قبل أداء الامتحان بيوم، وهناك دور كبير على الأم وهو أن تطمئن ابنها أو ابنتها بأن الامتحان مجرد اختبار فلا داعي للقلق.

وقدم "فرويز" مجموعة من النصائح قبل دخول الامتحان، وهي أن يلتزم الطالب بكل تعليمات الامتحان، وأن يذهب إلى اللجنة مبكرا، وأن يحضر كل الأدوات الخاصة به. ومنها أيضًا: ابدأ بحل الأسئلة التى تعرفها أولًا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد، وتجنب الحديث مع الطلاب الذين يبثون لك طاقة سلبية أو الإحباط أو القلق، وثق بالله أنك أديت ما عليك من جهد طوال العام وأنه لن يضيع هباءً.