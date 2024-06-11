الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء: انتهاء ويبينار حول تحسين جودة تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

عقدت هيئة الدواء المصرية، ويبينار مجاني عن كيفية تحسين جودة تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية، وذلك لممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية. 

وقالت الهيئة إنه تم خلال الويبينار توضيح النقاط الرئيسية التي تؤثر على جودة تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية المقدمة من شركات الأدوية للإدارة العامة لليقظة الصيدلية، وذلك لأهميتها ولكونها معيارًا أساسيًا ضمن إجراءات تفتيش اليقظة في تقييم أداء شركات الأدوية.

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الإبلاغ عن الآثار العكسية 

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن التطرق خلال المناقشات إلى مبادئ جودة تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية المرسلة من شركات الأدوية، والأخطاء الشائعة للشركات، كما تم تغطية النقاط التي يتم أخذها في الاعتبار فيما يخص الإبلاغ عن الآثار العكسية، أثناء تفتيش اليقظة على الشركات للتأكد من مدي التزامهم بمعايير الجودة في الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، كما تم الاستجابة لاستفسارات الشركات لكل ما يخص من تقديم تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية المرسلة. 

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية بضرورة تقديم الدعم اللازم لشركات الأدوية، واستكمالًا لدور هيئة الدواء الدائم فى دعم الشركات للإرتقاء بمستوى أدائها.

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