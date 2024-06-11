بعد قليل.. محاكمة متهمين بقتل صديقهما في حدائق القبة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين بقتل صديقهما لسرقته محتويات شقة أحدهما بمنطقة حدائق القبة.

وكشفت التحقيقات عن إدلاء المتهمين بقتل صديقهما في منطقة حدائق القبة، عن اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

وجاء خلال التحقيقات، أن المجني عليه أقام معهما داخل شقة أحدهما، بعدما طلب المجني عليه المبيت في الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أنه استولى على بعض محتويات الشقة، كما أنهما توجها إلى المجني عليه، واستدرجاه لشقتهما واعتديا عليه بالضرب حتى يعيد ما سرقه من الشقة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق.