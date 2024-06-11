عامل يطعن زميله بـ"سكين" في سوهاج

أصيب عامل يبلغ من العمر 22 عامًا، بجرح طعني جراء تعدي حداد عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، على خلفية مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز سوهاج، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطار يفيد بورود بلاغ بوصول "كريم س ا ر" 22 عامًا، عامل، إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بجرح طعني نافذ أسفل البطن من الناحية اليسري، ومقيم بقسم أول سوهاج.

وبسؤال المصاب اتهم "محمد ش ع ك" 22 عامًا، حداد، ومقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.