محادثات مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن معاقبة "الجنائية الدولية" تصل لطريق مسدود

وصلت المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قرار إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى طريق مسدود، على ما نقل موقع "أكسيوس" اليوم الثلاثاء، عن مصدران مطلعات على المناقشات.

وكان تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة بطلب إصدار أمر اعتقال ضد نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسيًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وقال المصدران المطلعان إن "المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ وصلت إلى طريق مسدود".

ومن غير المقرر عقد أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بن كاردين والجمهوري جيم ريش وكبار الجمهوريين في اللجنة.

وقال أحد المصادر "إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية".

وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أكثر ترويضًا.

وقال موقع "أكسيوس" "إن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونجرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض".

واستخدم الجمهوريون مناقشات المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن إسرائيل.

وكان الجمهوريون على مقربة من دعمهم لإسرائيل، لكن الديمقراطيين تعاملوا مع الخلافات بين المعتدلين والتقدميين بشأن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.

وأعرب بعض الديمقراطيين عن دعمهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق من إلحاق الضرر الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.

كما أعلن البيت الأبيض علنًا أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك خفض العقوبات الأمريكية ودعم بعض برامج المحكمة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي من شأنه أن يتطلب فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحصول مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ.

وخلف الكواليس، يشعر الجمهوريون أن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لموقع "أكسيوس".

نتنياهو ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قال في مايو الماضي، إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر.

وقال خان "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه جالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأضاف "أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة".