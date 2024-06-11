الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين في قضية "داعش العمرانية"

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل، محاكمة 4 متهمين بقضية "داعش العمرانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هـ. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار وجدي عبد المنعم قضية داعش العمرانية النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن 10 سنوات لمتهم بقتل نجله بسب مشادة كلامية

اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل معاون مباحث المقطم

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون

بعد قليل.. نظر محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر

بعد قليل.. محاكمة 64 متهمًا في "خلية القاهرة الجديدة"

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم فى "أحداث كفر حكيم"

تأجيل محاكمة 111 متهمًا في "طلائع حسم ولواء الثورة"

تأجيل محاكمة 14 متهما بخلية "استهداف كنيسة المرج" لجلسة 15 يوليو

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟