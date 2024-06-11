كيف يستفيد المواطن من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟.. تفاصيل كاملة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك فى تقرير رسمى لها.

أضافت أنه إذا كان المريض له تأمين صحى فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحى، وإذا لم يكن له تأمين صحى فيتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى.

وقالت إنه يتم الكشف على المواطن وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، وبعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية.

انجازات مبادرة قوائم الانتظار

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار قامت بتقديم الخدمة لـ 2 مليون و222 ألف حالة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتم إجراء 864 ألفا و663 حالة جراحة رمد، وإجراء 689 ألفا و162 قسطرة قلبية، و88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح، و876 عملية زراعة كلى، بينما تم إجراء 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، فيما بلغ عدد جراحات الأورام نحو 148 ألفا و906 حالات، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد 1220 عملية.

أشار إلى أن خطة تقليل معدلات الانتظار، ترتكز على أربعة محاور رئيسية لتقليل معدلات الانتظار، لا سيما في تخصصي جراحات العظام والقساطر القلبية، بالتنسيق مع غرفة مستلزمات الوزارة من خلال التركيز على مراعاة التوزيع الجغرافي للحالات ومتابعة معدلات إنجاز الإجراءات التدخلية أو الجراحية على مستوى محافظات الجمهورية، مع إعداد تقارير متابعة دورية بما تم إنجازه، وتحديد الأعداد وإعادة توزيعها.

أشار عبد الغفار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجه بإعادة النظر في تشكيل اللجان العلمية لوضع ضوابط صارمة ومراقبة شديدة لإعادة تقييم التدخلات الجراحية الفرعية داخل التخصصات التي يتم العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في إطار حوكمة الإجراءات، استنادًا إلى أسس علمية سليمة، كما وجه بضرورة وضع جدول زمني محدد لموعد انتهاء قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة، ومعدلات التنفيذ وخاصة القساطر القلبية،.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجه بإعداد بيان بموقف توافر المستلزمات الطبية حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها بشكل مستمر، بما يضمن استدامة عدم تراكم قوائم جديدة، مع عقد اجتماع دوري بصفة شهرية للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروع القومي لجراحات قوائم الانتظار.

