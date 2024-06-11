الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق نشب فى حوش ماشية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشب حريق في حوش ماشية مبني بالبلوك الأبيض، وامتدت النيران لحوش آخر مجاور له، بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة عناصر قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، دون حدوث أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حوش بدائرة مركز جرجا.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل على ملك المدعو (عامر. ف. ا. ع)، 39 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بذات الناحية، وامتدت النيران لحوش ملاصق بذات المكونات ملك شقيقه المدعو (السمان. ف. ا. ع)، 33 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بذات الناحية.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابـات، وتم حصر التلفيات في احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم، جرّاء سقوطهما من أحد القطارات على شريط السكة الحديد عقب تحركه بين محطتي سكة حديد سوهاج وبلصفورة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضر أحوال لقسم شرطة أول سوهاج من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ الخدمات المعينة على القطار "الإسكندرية- الأقصر" بسقوط كل من (محمد. ح. ع. ا)، 29 عامًا، عامل، ومقيم دائرة الأقصر، مصابًا ببتر بالساق اليمنى، و(خالد. م. ا. ن. س)، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة أسوان، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، من القطار المشار إليه بين محطتي سكة حديد سوهاج وبلصفورة دائرة القسم، مما أدى لإصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وبسؤال المصابين، أفادا بمضمون ما سبق، وأضافا بأنه عقب تحرك القطار من المحطة قيام الأول بغلق باب عربة القطار اختل توازنه وحال محاولة الثاني إنقاذه سقطا على شريط السكة الحديد، ما أدى لحدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختص.

حوش مبني بالبلوك تطاير الشرر فرن بلدي محافظة سوهاج مركز جرجا السيطرة وإخماد النيران الحماية المدنية محمد عبدالمنعم وأفلاق النخيل

مواد متعلقة

"خفت على أولادى أخذتهم وجرينا".. تفاصيل التحريات فى حريق شقة سكنية بالبدرشين

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟