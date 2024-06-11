السيطرة على حريق نشب فى حوش ماشية بسوهاج

نشب حريق في حوش ماشية مبني بالبلوك الأبيض، وامتدت النيران لحوش آخر مجاور له، بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة عناصر قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، دون حدوث أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حوش بدائرة مركز جرجا.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل على ملك المدعو (عامر. ف. ا. ع)، 39 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بذات الناحية، وامتدت النيران لحوش ملاصق بذات المكونات ملك شقيقه المدعو (السمان. ف. ا. ع)، 33 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بذات الناحية.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابـات، وتم حصر التلفيات في احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم، جرّاء سقوطهما من أحد القطارات على شريط السكة الحديد عقب تحركه بين محطتي سكة حديد سوهاج وبلصفورة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضر أحوال لقسم شرطة أول سوهاج من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ الخدمات المعينة على القطار "الإسكندرية- الأقصر" بسقوط كل من (محمد. ح. ع. ا)، 29 عامًا، عامل، ومقيم دائرة الأقصر، مصابًا ببتر بالساق اليمنى، و(خالد. م. ا. ن. س)، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة أسوان، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، من القطار المشار إليه بين محطتي سكة حديد سوهاج وبلصفورة دائرة القسم، مما أدى لإصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وبسؤال المصابين، أفادا بمضمون ما سبق، وأضافا بأنه عقب تحرك القطار من المحطة قيام الأول بغلق باب عربة القطار اختل توازنه وحال محاولة الثاني إنقاذه سقطا على شريط السكة الحديد، ما أدى لحدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختص.