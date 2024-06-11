الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: صرفنا 5 مليارات جنيه لـ360 شركة بمبادرة "السداد النقدى الفورى"

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط،

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم صرف ٥ مليارات جنيه من «دعم المصدرين» لـ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدى الفورى"، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك في إطار مساندة الدولة القطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه للمصدرين. 

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠،٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين"، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وقالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥% حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨% عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.

وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة "السداد النقدى الفورى" من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية دعم المصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة السداد النقدي الفوري قطاع التصدير التحديات الخارجية والداخلية السيولة النقدية صندوق تنمية الصادرات

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