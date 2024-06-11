الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز البحوث الزراعية يكشف عن 5 أمراض تصيب الماشية

الماشية
الماشية

قال  الدكتور عاطف عشبية، وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بأهمية ذبح الأضاحي في المجازر لضمان فحص الحيوان قبل الذبح والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التي تتطلقها وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي للتوعية علي مستوي الجمهورية.

 الأمراض التي تصيب الماشية

وكشف عاطف عشبة في عدد من النقاط عن  أبرز الأمراض التي تصيب الماشية والتي يجب الأنتبها لها خلال الفترة الحالية  والتي جاءت كالتالي:

مرض الحمى القلاعية والذي يتميزهذه الحمي بجفاف مخطم الحيوان وارتفاع درجة حرارته إلى 42 درجة مئوية مع ظهور علامات الكآبة، تظهر فقاعات صغيرة في الفم واللسان تنفجر وتترك تقرحات، مع تورم اللثة وامتناع الحيوان عن الأكل والاجترار، يمكن ملاحظة سيولة اللعاب بشكل كثيف يصل إلى الأرض كخيوط فضية، بالإضافة إلى تقرحات بين الأظافر وظهور العرج، وتقرحات على الحلمات في الضرع، وعدم قدرة الحيوان على الوقوف.

 تضخم الغدد الليمفاوية 

وأضاف أيضا مرض السلوالذي يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية تحت الإبط وتحت الفخذ، مما يؤدي إلى هزال كامل للحيوان، لفت ايضا إلي التسمم الغذائي والذي  يمكن التعرف عليه من خلال سرعة التنفس والنهجان الشديد، مما يدل على تناول الحيوان لعليقة ملوثة بآثار مبيدات تترسب في اللحم، مما يسبب التسمم الغذائي للإنسان عند تناول هذا اللحم.

حمى البحر الأبيض المتوسط "الحمى المالطية يُستدل عليها من نزول صديد من فتحة البول، ويجب إعدام الحيوان المصاب بهذه الحالة،الجمرة الخبيثة "الحمى الفحمية"*: تظهر على الحيوان من خلال حدوث نزيف من جميع فتحات الجسم، ويجب إعدام الحيوان المصاب فورًا، مشيرًا إلي أن التعرف على هذه الأمراض واتخاذ الإجراءات المناسبة يساهم في حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

الدكتور عاطف عشبية وكيل معهد تكنولوجيا مركز البحوث الزراعية ذبح الأضاحى الماشية

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