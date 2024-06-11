الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة كفر الشيخ تعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقرى مركزي قلين وفوه

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

نشرت الوقائع المصرية قرارين لمحافظة كفر الشيخ بشان تعديل بالمخطط التفصيلي لبعض القرى وفق قانون البناء الموحد.

القرارالأول حمل  رقم 640 لسنة 2024 بتاريخ 15-4-2024 بشأن اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة "الغنيمى - مركز قلين".

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 640 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26-3-2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنه الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 14-2-2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين على ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــــرر: 

-المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين 

- المادة الثانية - ينشر القرار في الوقائع المصرية. 

-المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار الثانى لمحافظة كفر الشيخ قرار رقم 633 لسنة 2024 بتاريخ 15-4-2024بشان يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو دراز - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز - مركز فوه.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 633 لسنة 2024 بتاريخ 15-4-2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلي القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلي كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26-3-2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنه الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 22-2-2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو دراز - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز - مركز فوه - وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــــرر: 

المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو دراز - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز - مركز فوه - 

 المادة الثانية - ينشر القرار في الوقائع المصرية. 

المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الوقائع المصرية محافظة كفر الشيخ المخطط التفصيلي قانون البناء الموحد مركز قلين مركز فوه قرية أبو دراز قرية يوسف حنس

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