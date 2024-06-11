الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو- 34" ومصرع طاقمها خلال تدريباتها

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة مقاتلة من "طراز سو- 34" ومصرع طاقمها خلال تدريبات جنوبي البلاد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

خطط الرئيس الفرنسي لإرسال قوات فرنسية لتدريب القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الجارديان أن التصعيد النووي في أوكرانيا ارتفع بتواتر وإلحاح متزايدين؛ بسبب التغيرات الجذرية في سياسة بعض الداعمين الغربيين الرئيسيين لكييف.

وأضافت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين على موقعها الإلكتروني، أن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، غيرت مسارها، ما أعطى أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها ضد مواقع داخل روسيا، وتأتي هذه الخطوات ردًا على الضربات الروسية المدمرة على أوكرانيا، والتي كان العديد منها من نقاط بعيدة عن متناولها.

وتابعت أن هذه التغييرات في السياسة الغربية، بالإضافة إلى خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال قوات فرنسية لتدريب القوات الأوكرانية في الموقع وربما للقتال- أدت إلى تفاقم المخاوف من احتمال قيام روسيا بتصعيد نووي ردًا على ذلك، إذ ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الاحتمال منذ عمليته العسكرية في أوكرانيا، كما فعل مسئولون روس كبار آخرون، أبرزهم ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي شغل في السابق منصب رئيس الوزراء والرئيس، وربما يحمل الرقم القياسي داخل السلطات الروسية بعدد التهديدات النووية.

الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا التصعيد النووي في أوكرانيا

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: شبح المجاعة عاد ليلوح في الأفق بغزة

القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه مناطق ادعى أنها آمنة فى غزة

12 مصابًا فى قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازى وسط غزة

"الأغذية العالمى" يوقف مساعداته لغزة عبر الرصيف البحرى الأمريكى لدواعٍ أمنية

سويسرا: قمة أوكرانيا للسلام ستناقش السلامة النووية وحرية الملاحة

إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

534 شهيدًا بالضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

إيطاليا: نتائج الانتخابات الأوروبية أظهرت الحاجة إلى سياسات أكثر واقعية 

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟