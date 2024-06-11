روسيا: تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو- 34" ومصرع طاقمها خلال تدريباتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة مقاتلة من "طراز سو- 34" ومصرع طاقمها خلال تدريبات جنوبي البلاد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

خطط الرئيس الفرنسي لإرسال قوات فرنسية لتدريب القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الجارديان أن التصعيد النووي في أوكرانيا ارتفع بتواتر وإلحاح متزايدين؛ بسبب التغيرات الجذرية في سياسة بعض الداعمين الغربيين الرئيسيين لكييف.

وأضافت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين على موقعها الإلكتروني، أن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، غيرت مسارها، ما أعطى أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها ضد مواقع داخل روسيا، وتأتي هذه الخطوات ردًا على الضربات الروسية المدمرة على أوكرانيا، والتي كان العديد منها من نقاط بعيدة عن متناولها.

وتابعت أن هذه التغييرات في السياسة الغربية، بالإضافة إلى خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال قوات فرنسية لتدريب القوات الأوكرانية في الموقع وربما للقتال- أدت إلى تفاقم المخاوف من احتمال قيام روسيا بتصعيد نووي ردًا على ذلك، إذ ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الاحتمال منذ عمليته العسكرية في أوكرانيا، كما فعل مسئولون روس كبار آخرون، أبرزهم ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي شغل في السابق منصب رئيس الوزراء والرئيس، وربما يحمل الرقم القياسي داخل السلطات الروسية بعدد التهديدات النووية.