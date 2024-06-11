أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. اعرف الخرفان والعجول بكام قبل عيد الأضحى

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024، الدستور تقدم لكم معلومات تفصيلية عن أسعار الأضاحي بأنواعها المختلفة، مع تحليل العوامل المؤثرة عليها، وتقديم نصائح للمشترين لاختيار الأضحية المثالية بأسعار مناسبة، وتختلف أسعار الأضاحي في مصر 2024 حسب نوعها، ووزنها، ومكان البيع، والجودة.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم

وتختلف أسعار الأضاحي 2024 في مصر، فالخروف الروماني يتراوح سعره بين 5000 و7000 جنيه مصري للخروف بوزن 50 كيلو جرام، أما الخروف البلدي فيتراوح سعره بين 4000 و6000 جنيه مصري للخروف بوزن 50 كيلو جرام، أما الخروف الأضحية فيتراوح سعره بين 3000 و5000 جنيه مصري للخروف بوزن 50 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

سعر كيلو الماعز قائم اليوم

أما أسعار الأضاحي 2024 في مصر للماعز البلدي، فيتراوح سعره بين 2000 و4000 جنيه مصري للماعز بوزن 40 كيلو جرام، والماعز المختلط يتراوح سعره بين 3000 و5000 جنيه مصري للماعز بوزن 40 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

اسعار العجول القائم اليوم

والعجل البلدي في أسعار الأضاحي 2024 في مصر فيتراوح سعره بين 10000 و15000 جنيه مصري للعجل بوزن 100 كيلو جرام، والعجل المستورد فيتراوح سعره بين 12000 و18000 جنيه مصري للعجل بوزن 100 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي

وتتأثر أسعار الأضاحي في مصر 2024 بعدة عوامل، منها:

نوع الأضحية: عادة ما تكون أسعار الخراف أعلى من أسعار الماعز، بينما تكون أسعار العجول هى الأعلى.

وزن الأضحية: كلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

مكان البيع: عادةً ما تكون أسعار الأضاحي في الأسواق المركزية أعلى من أسعارها في المزارع.

الجودة: تختلف أسعار الأضاحي حسب نوعيتها وصحتها وحجمها.

العرض والطلب: كلما زاد الطلب على الأضاحي، ارتفعت أسعارها.

نصائح لشراء أضحية عيد الأضحى 2024