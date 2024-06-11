أخبار فاتتك| شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال وإجازة البنوك خلال عيد الأضحى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وقال شهود عيان، لوكالة وفا الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

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إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 ورسائل للتهنئة

يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في عيد الاضحى 2024 لمعرفة موعد توقف التعاملات البنكية من خلال الفروع.

وتُعد إجازة عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة، حيث يجتمع المسلمون مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بهذا العيد، وتناول لحوم الأضاحي، وتبادل التهاني والزيارات، وصلة الرحم، ونشر البهجة والسعادة.

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مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه سيراليون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى (مجموعة منتخب مصر)، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

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المخرج عصام السيد: تم إلغاء "أوبرا عايدة" اعتراضًا على إبعاد الإخوان إيناس عبدالدايم

قال المخرج عصام السيد إنه تم إلغاء "أوبرا عايدة" اعتراضًا على إبعاد الإخوان إيناس عبدالدايم، لافتًا إلى أن ما يحدث من تصعيد كان يؤكد دائمًا أن هناك مسألة "أخونة".

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