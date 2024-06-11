الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتبات المثقفين 33

محمود دوير: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل أول كتاب اشتريته

محمود دوير مع مكتبته
محمود دوير مع مكتبته

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم تتحول إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات المثقفين، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور تقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ33 من حلقات سلسلة حوارات مكتبات المثقفين، يحدثنا المؤرخ الفني الكاتب الصحفي محمود دوير، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

متي اشتريت أول كتاب؟

أتذكر تقريبا أنه كان في نهاية الثمانينيات وكان الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل التي صدرت عن مكتبة مدبولي.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

أعتقد أن كل الكتب التي تضمها مكتبتي مهمة على الأقل بالنسبة لى وإن كان لى أن أختار أهمهما فهناك كتب مثل رواية "أولاد حاراتنا" للكاتب نجيب محفوظ وأيضا كتاب "مفهوم النص" للمفكر دكتور نصر حامد أبو زيد وأيضا كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان  وطبعا الأعمال الكاملة للشاعر محمود درويش.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

أعمال الراحل صلاح عيسى تمثل بالنسبة لى مرجعًا دائما ولا استغنى عن كتابه "حكايات من دفتر الوطن".

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

يوجد أكثر من كتاب له عدة نسخ من بينها مذكرات خالد محيى الدين بعنوان “الآن أتكلم“ وكتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للدكتور ميلاد حنا وأيضا بعض أعمال يوسف إدريس.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لم أفكر في هذا على الإطلاق ولم أكتب وصية بشأنها أو بأى شأن آخر.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

حدث بالفعل أن فقدت أجزاء كبيرة من المكتبة بسبب التنقل من مسكن إلى آخر.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

قضيت وقتا طويلا في البحث عن مذكرات الفنان شارلى شابلن التي تحمل عنوان "قصة حياتى".

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها ؟

أحيانا أشترى بعض الكتب ولا اقرها في حينها، لكنى أعود إليها بعد ذلك خاصة تلك الكتب المرجعية والمؤسِسه مثل موسوعة الدكتور سليم حسن مثلا  .

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

لا أحدد ذلك إطلاقا، وأثق أننى لو حاولت تحديد ميزانية لن ألتزم بها وأشترى الكتب التي أحتاجها وفقا للميزانية المتاحة وما لا أتمكن من شراءه أحيانا قد أستعيره.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك؟

حدث كثيرا أن أعرت بعض الأصدقاء وبالفعل استعدت معظمها، لكن بعضها فقدته للأسف وأحيانا كنت ألجأ لاستعارة بعض الكتب من مؤسسات عامة (مكتبات عامة) أو من الأصدقاء وطبعا أعيدها.

مكتبات المثقفين محمود دوير أمل دنقل الدكتور نصر حامد أبو زيد الكاتب الصحفي صلاح عيسي نجيب محفوظ

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