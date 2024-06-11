الاهتمام بالتعليم والصحة.. ماذا يطلب النواب من الحكومة الجديدة؟

استعرض عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالبهم من الحكومة الجديدة، المقرر الإعلان عن تشكيلها الجديد الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة ودعم الصناعة الوطني كأولويات للمرحلة المقبلة.

وطالب النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بأهم عنصري يمثلان نهضة أي مجتمع اولا ملف التعليم والعمل على استمرار عجلة التطوير بالمنظومة بشكل متكامل، وكذلك ملف الصحة والتوسع في منظومة التأمين الصحي.

ولفت محمود، في تصريحات خاصة، أن الرئيس وضع كثير من الآمال على الحكومة الجديدة وذلك بتوجيه بضرورة اختيار الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع كافة التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية المرحلة المقبلة.

واضاف أن الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري باعتباره اكبر تحدي يواجه مصر على المستوي الإقليمي وذلك بسبب العدوان الغاشم على غزة، بجانب مواجهة عدد من الصراعات وذلك لتعزيز قدرة مصر على الساحة الدولية، ودورها الريادي في المنطقة.

تابع، أن تجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، وتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

الجيل: تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الإكتفاء الذاتي

من جهته، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الشعب المصرى يطالب الحكومة نفس المطالب التى طالبها بها الرئيس فى كتاب تكليفه لها وهى السيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والتضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، كما يطالبها الشعب بالاهتمام بالصناعة والزراعة أى العمل على توطين الصناعة فى مصر وتعميقها وجعل منها مصنع عالمى وايضا الاستمرار فى استصلاح الأراضى وهى نفس ما طالب بها الرئيس فى كتاب التكليف.

أضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعب يطلب من الحكومة الجديدة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل ما يحتاجه المصريين خاصة فى المأكل والملبس والدواء بحيث يتم تقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية.

وتابع: “على الحكومة الجديدة أن ترتب أولوياتها واجندتها بحيث تحقق ما جاء فى خطاب التكليف وارى أهمية أن تكون الأولويات للتصنيع والتصنيع العميق واستصلاح الأراضى بحيث نزيد من الرقعة الزراعية أى أن تكون الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والدواء وما يحتاجه الشعب المصرى ويتساوى معها فى الأولوية والأهمية السيطرة على الاسواق ومكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار”.

دعا الشهابي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المكلف، بالاحتفاظ بوزراء الحقائب السيادية فى حكومته الجديدة وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، كونهم أدوا كل المهام الدستورية التى تفرضها تبعات تلك الوزرات السيادية ونفذوا كل التوجيهات الرئاسية.

عصام خليل: تطوير المشاركة السياسية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية

من جهته، قال النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحكومة الجديدة نتطلع منها أن توافق المعايير التى رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية والقدرات المتميزة، لضمان نتائج أداء تواكب المرحلة الراهنة من إصلاحا اقتصاديا وتحقيقًا للرؤية الرئاسية فى بناء الإنسان المصري.

أكد خليل أن الاهتمام بالاقتصاد الوطني، يبدأ من الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري، وفتح أبواب وقنوات للاستخدام الأمثل للفرص الاقتصادية المصرية المتاحة أمام المستثمرين استكمالا لما بدأته مصر من تمهيد للبنية التحتية كركيزة ودعائم اساسية للاستثمارات المستدامة وهو ما يتطلب الخبرات والكفاءات.

شدد على أن ملفي الصحة والتعليم، روافد هامة تتطلب المزيد من العمل والجهود والرؤية الثاقبة باعتبارهما منفذا لتحقيق الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

تابع: “فتح مساحات اكثر اتساعا في، تطوير المشاركة السياسية والتعاون الفاعل مع الاحزاب والقوى الوطنية لتحقيق افضل صورة لخدمة المواطن المصري”.

كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة التعامل وفقًا لاستراتيجية مرهونة بوضع سياسات لتكون بمثابة العمود الفقري للحكومة تكون مرتبطة بتسلسل عملي غير مرتبط باسماء افراد لتحقيق ضمان الأستدامة المؤسسية، وهو ما يعود بالنفع لبناء الإنسان.

أكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك أهمية للعمل بالديناميكية بين الوزارات المختلفة وبالتنسيق يحقق التكامل وأولية العمل علي تشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من إرتفاع الاسعار والتضخم وضبط الأسواق، وإنفاذ رقابة صارمة وتوفير شبكات حماية اجتماعية كافية للمواطنين البسطاء.

النائب علي نور: جذب الاستثمارات ومواكبة تطلعات الشعب

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت يوافق تطلعات الشعب المصري، الذي يأمل في خطة استراتيجية جديدة كالتالي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووردت في بيان رئاسة الجمهورية، والذي أكد على تشكيل حكومة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف نور حسين، في تصريح صحفي، أن الحكومة الجديدة يجب أن تتواكب مع تطلعات المرحلة المقبلة بما فيها من تحديات، مشيرًا إلى أن اختيار الوزراء لابد أن يكون بشكل أكثر دقة ولابد أن يفهم الوزير المقبل أن هذه وزارة جني الثمار، وهي الوزراء التي ستظهر رؤية مصر ويتطلع من خلالها الشعب على أحلام كثيرة.

ورحب عضو مجلس النواب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة قادرة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وذكر النائب علي نور حسين أنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.