كوريا الجنوبية تطلق "طلقات تحذيرية" بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات بعد أن أرسلت بيونج يانج بالونات تحمل قمامة إلى الجنوب، وردت سول بحملة دعائية عبر مكبرات الصوت.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان اليوم الثلاثاء: "إن بعض الجنود الكوريين الشماليين الذين يعملون داخل المنطقة المجردة من السلاح على الجبهة المركزية عبروا لفترة وجيزة خط ترسيم الحدود العسكرية"، في إشارة إلى خط السيطرة في الحدود شديدة التحصين بين البلدين.

وأضافت: "بعد أن أصدر جيشنا بثًا تحذيريًا وطلقات تحذيرية، تراجعوا شمالًا"، مضيفة أن الحادث وقع في 9 يونيو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه "باستثناء الانسحاب الفوري للجنود الكوريين الشماليين بعد طلقاتنا التحذيرية، لم تكن هناك تحركات غير عادية"، مضيفة أن "الجيش يراقب القوات عن كثب بالقرب من الحدود".

وقال لي سونج جون، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، للصحفيين: "إن الجيش الكوري الجنوبي قدر أن الجنود الكوريين الشماليين لا يبدو أنهم عبروا الحدود عمدًا، لأن الموقع عبارة عن منطقة غابات ولم تكن علامات خط الترسيم هناك مرئية بوضوح"، حسبما نقلت وكالتا فرانس برس وأسوشيتد برس.

والمنطقة منزوعة السلاح المليئة بالألغام هي الحدود الأكثر تسليحًا في العالم، حيث يواجه مئات الآلاف من القوات بعضهم البعض- وهو إرث الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953، والتي انتهت بهدنة ولكن ليس بمعاهدة سلام.

ووصلت التوترات بين الكوريتين - اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية الفنية- إلى واحدة من أعلى مستوياتها منذ سنوات.

بالونات القاذورات تخلق أزمة جديدة بين الكوريتين

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات المحملة بأعقاب السجائر والروث وورق التواليت جنوب الحدود، فيما وصفته بأنه انتقام من بالونات تحمل دعاية مناهضة لبيونج يانج أرسلها نشطاء في الجنوب.

وعلقت حكومة كوريا الجنوبية هذا الشهر بشكل كامل اتفاقًا عسكريًا أبرمته عام 2018، واستأنفت البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود ردًا على البالونات، مما أثار غضب الشمال، الذي حذر من أن سيول تخلق "أزمة جديدة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي يوم الإثنين: "إنه رصد مؤشرات على أن الشمال يقوم بتركيب مكبرات صوت خاصة به".

واستخدمت كوريا الشمالية مكبرات الصوت على طول الحدود منذ الستينيات، وعادة ما كانت تبث الثناء على عائلة كيم، لكنها علقت استخدامها في عام 2018 مع تحسن العلاقات.

وحذر الخبراء من أن قرار التخلي عن صفقة 2018 واستئناف البث عبر مكبرات الصوت قد تكون له آثار خطيرة.

وكان للتصرفات الدعائية المتبادلة السابقة عواقب حقيقية على العلاقات بين الكوريتين.

وفي عام 2020، ألقت بيونج يانج اللوم على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية، وقطعت من جانب واحد جميع روابط الاتصال العسكرية والسياسية الرسمية مع الجنوب وفجرت مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.