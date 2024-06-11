الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بموسم العذراء "حالة الحديد"

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية في١٣ يونيو الجاري احتفالاتها السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، والتي تستمر على مدار 20 يومًا متواصلة، وتنتهي في 28 يونيو 2024.

◄احتفالات الجنادلة

إذ يترأس الأحتفالات بدير السيدة العذراء الجنادلة الأنبا أندراوس مطران أبو تيج للأقباط الأرثوذكس، وتقام قداسات يومية بالدير صباحًا، بحضور رهبان وكهنة وشماسة الدير والأقباط، كما تقام صلوات المعمودية خلال فترة الاحتفال للأطفال خلال صلوات القداسات.

واعلن دير العذراء بالجنادلة انه خلال احتفالات الدير بمولد العذراء حلة الحديد يوجد جميع إمكانيات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية بالإضافة الى انه يوجد هناك توفير للاتوبيسات لخدمة جميع الزوار.

◄احتفالات المحرق

ومن المقرر أن يترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، في 18 يونيو 2028، احتفالات دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الدير للزوار على مدار فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

ومن أبرز الأساقفة المشاركين في احتفالات "حالة الحديد" إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبري، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن مطران نقادة.

ويبدأ برنامج احتفالات الدير برفع بخور عشية، ثم زفة أيقونة العذراء فى ساحة الدير الخارجية، تليها العظة لأحد آباء الأساقفة أو الآباء الكهنة، وينتهى اليوم بالصلاة وطلب المراحم الإلهية لمصر وشعبها، ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، زفة أيقونة العذراء مريم خلال الاحتفالات.

احتفالات العذراء

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيومن كل عام، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها، فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة فى أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.

◄ختام مولد العذراء بجبل الطير

وعلى صعيد اخر انطلقت احتفالات مولد دير العذراء مريم والمعروف بجبل الطير، بمركز سمالوط بالمنيا، والتي تستمر حتى 13 يونيو الجاري، والذي يتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود 2024.

2 مليون زائر في الاحتفالات

يأتي ذلك وسط إقبال كبير من الزوار المتوافدين على مولد العذراء، والذين يصل أعدادهم خلال المولد إلى 2 مليون مسيحي ومسلم، حيث يشارك الجميع في حب العذراء مريم.

وتجري الاحتفالات وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن لتأمين الزائرين من خلال بوابات تفتيش بجميع مداخل الدير، والاطلاع على بطاقات تحديد الهوية للزوار.

كما يشارك في الاحتفالات بعض الزوار الأجانب الذين يأتون لزيارة دير العذراء، أحد أهم مناطق مسار العائلة المقدسة، وذلك ليس بأوقات الاحتفالات السنوية فقط بل على مدار العام.

ويشهد دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، خلال فترة أسبوع الاحتفالات، والذي يختتم مساء 13 يونيو2024 نهضة روحية يومية يترأسها الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى قداسات يومية.

جدير بالذكر أنه قامت ببناء الكنيسة العذراء الأثرية بجبل الطير الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين فى حوالى سنة 328م؛ وهى عبارة عن كنيسة منحوتة فى الصخر، ويتكون صحن الكنيسة المنحوت من قطعة واحدة من الصخر وبه 12 لقانا دائريا وسط الكنيسة يستخدم ثلاث مرات فى العام فى خميس العهد وعيد الغطاس وعيد الرسل.