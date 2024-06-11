الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخميس.. الكنائس تحتفل بعيد الصعود 2024

الكنائس
الكنائس

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الخميس 13 يونيو 2024، بعيد الصعود المجيد، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها اساقفة الإيبارشيات المختلفة داخل مصر أو خارجها.

ويعد عيد الصعود هو تذكار لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يوما على قيامته، وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.

◄ما عيد الصعود 2024؟

عيد الصعود هو  ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

وذكرت القصة الكاملة لعيد الصعود في الأصحاح الأول من سفر "أعمال الرسل" من الآية الأولى وحتى الحادية عشر، فتحدث الإصحاح الأول عن "اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين أختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله"، كما تحدث عن "المعمودية" وأن علم الأزمنة عند الله حين قال "فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.

وتتأهب الكنيسة الأرثوذكسية لبدء صوم الرسل عقب احتفالها بعيد الصعود وذلك في 24 يونيو المقبل حتى 12 يوليو المقبل باقامة صلوات القداس الإلهي.

 

الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد عيد الصعود عيد الصعود 2024 الأعياد السيدية الكبرى

مواد متعلقة

الأنبا بضابا يترأس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بأبوشوشة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أرماندو دا زيريكزي الفرنسيسكاني

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري القديس جاك بيرتيو أول شهيد من مدغشقر

كنيسة أسوان تستقبل أعضاء المجلس الأعلى لجنود مريم

المدبر البطريركي للكلدان يترأس قداس تساعية أنطونيوس بالظاهر

غدًا البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارته الرعوية إلى الفيوم ولمدة يومين

موعد احتفالات دير المحرق بعيد العذراء في مصر

الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر تختتم أنشطتها لعام 2024

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟