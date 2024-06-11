الخميس.. الكنائس تحتفل بعيد الصعود 2024

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الخميس 13 يونيو 2024، بعيد الصعود المجيد، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها اساقفة الإيبارشيات المختلفة داخل مصر أو خارجها.

ويعد عيد الصعود هو تذكار لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يوما على قيامته، وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.

◄ما عيد الصعود 2024؟

عيد الصعود هو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

وذكرت القصة الكاملة لعيد الصعود في الأصحاح الأول من سفر "أعمال الرسل" من الآية الأولى وحتى الحادية عشر، فتحدث الإصحاح الأول عن "اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين أختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله"، كما تحدث عن "المعمودية" وأن علم الأزمنة عند الله حين قال "فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.

وتتأهب الكنيسة الأرثوذكسية لبدء صوم الرسل عقب احتفالها بعيد الصعود وذلك في 24 يونيو المقبل حتى 12 يوليو المقبل باقامة صلوات القداس الإلهي.