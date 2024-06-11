"التضامن" توافق على قيد جمعية لتطوير التعليم الجامعي

نشرت الوقائع الرسمية قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إدارة الجمعيات قـرار قيـد رقم 7614 لسنة 2024 بشان قيد جمعية منابع العلم لتطوير التعليم الجامعي تحت رقم (7614) بتاريخ 20-2-2024 الرقم الموحد ومقرها الجيزة.

ونص قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إدارة الجمعيات قـرار قيـد رقم 7614 لسنة 2024 بتاريخ 20-2-2024، أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى؛ وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (104) للقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وعلي مذكرة إدارة العمرانية الاجتماعية الواردة بتاريخ 23/1/2024 ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19-2-2024؛ تقـــــرر:

-(مادة أولى) قيد جمعية منابع العلم لتطوير التعليم الجامعي تحت رقم (7614) وميدان العمل:

1 - الخدمات التعليمية.

2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

3 - الخدمات الصحية.

4 - أصحاب المعاشات.

5 - رعاية الشيخوخة.

6 - رعاية الطفولة والأمومة.

7 - رعاية الأسرة.

وتمارس الجمعية الأنشطة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي. النطاق الجغرافى للعمل: علي مستوي الجمهورية. عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء. قيمة رسم العضوية: 480 جنيهًا ( أربعمائة وثمانون جنيهًا ).

قيمة الاشتراك بالجميعة 480 جنيهًا، وحل الجمعية وأيلولة أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية) تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد النظام الأساسي الخاص بها بموقعها الإلكترونى إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من القانون رقم 149 لسنة 2019.