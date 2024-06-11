تعديلات مهمة على مكافآت مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.. اعرف التفاصيل

نشرت الوقائع الرسمية قرارات مهمة لوزارة الزراعة تتعلق بتعديل مكافآت أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة، وتضمنت تحديد حد أقصى موحد لمكافآت وحوافز وبدلات أعضاء مجالس الإدارة، واستثناء مصاريف الانتقال وبدلات السفر وحوافز المشروعات الإنتاجية من هذا الحد الأقصى، وتحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 50 جنيهًا لكل جلسة، واشتراط حضور 8 جلسات على الأقل في العام للحصول على بدل حضور الجلسات، وتفويض مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع على الأنظمة الداخلية بعد التعديل.

ومن المقرر أن تطبق القرارات على جمعية أسامة بن زيد التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بمحافظة مرسى مطروح، وجمعية مصعب بن عمير التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بمحافظة مرسى مطروح.

وتم تسجيل التعديلات في قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية والعدالة في نظام مكافآت أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.