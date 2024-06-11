لليوم الـ249.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى متواصلة فى كل قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ249، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية شرق خان يونس.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37124 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و218 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37124 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و84712 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

العشرات من المرضي و الجرحى معرضون للموت المحتم بسبب نفاد الأكسجين

وفي بيان لاحق، أكدت الوزارة أنه خلال ساعات محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة، و التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، مهددة بالتوقف التام، مما يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل.

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية