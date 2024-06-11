الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما لا تعرفه عن مسجد "الشيخة صباح" أهم موروث ديني في الغربية

مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح

تحظى محافظة الغربية بتاريخ ديني وثقافي عريق، وتراث معماري فريد حيث تشتهر بالعديد من المساجد الأثرية وأضرحة الأولياء الصالحين البارزين على مستوى وسط الدلتا والمحافظات المصرية، ومن بين أبرز هذه المعالم الدينية المتميزة في المحافظة، يظهر مسجد نور الصباح أو مسجد "الشيخة صباح"، كما يطلق عليه أهالي محافظة الغربية.


ويعتبر هذا المسجد أحد أشهر المعالم الدينية في الغربية، ويقع في شارع البحر بطنطا، بجوار مبنى ديوان عام المحافظة، المسجد اشتهر باسم مسجد "الشيخة صباح"، نسبة إلى السيدة الصالحة بدر الصباح بنت محمد بن على بن محمد الغبارى، والتي ارتبط اسمها بالمسجد.

السيدة صباح، كانت معروفة بتقواها وزهدها، إذ لم تتزوج طوال حياتها التي بلغت حوالي 80 عامًا، وتم دفنها داخل ضريح خاص بها داخل المسجد، ويقام مولد سنوي للشيخة صباح في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، يتوافد إليه زوار من مختلف أنحاء البلاد ومن خارج مصر أحيانًا.

الشيخة صباح، قامت ببناء ضريح ومسجد بجوار التكية، وعاشت حوالي 80 عامًا في طاعة ربها، وكانت كريمة ومحبة للفقراء والمساكين وآل البيت، وتوفيت في شهر جمادى الآخرة سنة 1327 هجرية، الموافق مايو 1909 ميلادية، ودُفِنَت في ضريحها في اليوم التالي، ومازالت تكيتها باقية حتى الآن شاهدة على أعمالها الخيرية.

ووفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز الطحاوي، أحد مريدي الشيخة صباح، فإنها كانت من مواليد قرية ميت السودان بمحافظة الدقهلية عام 1832، وقد انتقلت أسرتها للإقامة بجوار مسجد السيد البدوي، والذي كانت تعشقه هي وأسرتها وكانت معروفة بحبها للفقراء والمساكين ومساعدة المريدين للسيد البدوي.

وأضاف الطحاوي، كان الشيخ محمد الغبارى والد الشيخة صباح، له ثلاثة أولاد،هم: حسن وأحمد وعلي، وابنة واحدة هى بدر الصباح التى اشتهرت فيما بعد باسم نور الصباح، وكانت تشترك فى إحياء الندوات وما يُتلى من الذكر الحكيم والإنشاد داخل منزلها قبل قدومها لللإقامة في طنطا، وكانت تحب آل البيت وتتردد على مساجدهم لزيارتهم.

وهذا المسجد الأثري الذي أطلق عليه "الشيخة صباح" والضريح الخاص بهذه السيدة الصالحة المرتبط بالمسجد يشكلان إرثًا دينيًا وثقافيًا هامًا في مدينة طنطا وفي محافظة الغربية، ويجذبان آلاف الزوار سنويا.

والشيخة صباح، كانت امرأة متدينة تقضي الليالي في الذكر والتلاوة القرآنية، ولم تكن لها صيغ دعائية معروفة أو أوراد مشهورة، إنما كان ما يجريه الله على لسانها من دعاء وذكر، وكان لها أسماء مختارة من أسماء الله الحسنى، كانت تذكر بها الله في خلوتها وعقب صلواتها.

وكانت الشيخة صباح، تحيي ليلة الجمعة بالذكر والصدقات، وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد الأولياء، وشهر رمضان والعيدين، ففي عيد الفطر كانت توزع الكسوة والصدقات، وفي عيد الأضحى كانت تضحي بأربعين خروفًا في اليوم الأول، وفي اليومين الثاني والثالث تذبح 20 خروفًا، وتوزع لحومهم على الفقراء والمحتاجين والمساكين.

الشيخ إبراهيم حسن، إمام وخطيب المسجد، قال إن الضريح والمسجد هما أحد أهم المناطق الأثرية الإسلامية داخل المحافظة.

وأضاف في حديثه لـ"الدستور" أن هذا المكان يتلقي زيارات كثيرة من المواطنين من مختلف المحافظات وحتى من الدول الأجنبية.

وأوضح الشيخ إبراهيم، أنه عندما تم إغلاق الضريح بسبب انتشار فيروس كورونا، تعاونت وزارة الآثار مع وزارة الأوقاف بتطوير الضريح بالكامل، وأثناء هذا التطوير، تم العثور على مصحف أثري مكون من 30 جزءًا كل جزء منفصل، وهو مصنوع من القماش المقوى، ويرجع تاريخه إلى أكثر من 400 سنة، حسب رأي علماء الآثار.

وأضاف شيخ مسجد نور الصباح، كانت "الشيخة صباح" شخصية روحانية متميزة، معروفة بتقواها وإخلاصها في عبادة الله تعالى، لم يرد عنها صيغة دعاء معروفة أو أوراد مشهورة، ولكن كان الله تعالى يجري على لسانها دعاء وذكر، وكانت تستخدم أسماء مختارة من أسماء الله الحسنى في خلوتها وبعد صلواتها.
 

وقال إمام مسجد الشيخة صباح، إنه من أهم الأنشطة والممارسات الروحانية والطقوس الدينية التي كانت تحرص عليها الشيخة صباح، أنها كانت تحيي ليلة الجمعة بالذكر والصدقات، وكانت تحتفل بمولد النبي  وموالد الأولياء، وكانت تحتفل بشهر رمضان والعيدين، وتوزع الكسوة والصدقات، وورد عنها أنها في يوم عيد الأضحى كانت تضحي بأربعين خروفًا، وفي اليومين التاليين تذبح 20 خروفًا، مع الاعتكاف في التكية المجاورة للمسجد، وهذه الممارسات الروحية والخيرية تعكس تقوى الشيخة صباح وورعها وحبها للفقراء والمحتاجين.

مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
مسجد الشيخة صباح
تاريخ ديني وثقافي عريق تراث معماري فريد المساجد الأثرية وأضرحة الأولياء الصالحين مستوى وسط الدلتا والمحافظات المصرية مسجد الشيخة صباح مسجد نور الصباح أحد أشهر المعالم الدينية في محافظة الغربية المسجد اشتهر باسم مسجد الشيخة صباح

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