الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة فى زفتي بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، إنه تم زراعة 260 شجرات مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك في إطار  حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وجرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات، وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار الجهود في زراعة المزيد من الأشجار في المحافظة، وذلك لخلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة وتحقيق رؤية مصر الجديدة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعتبر هذه المبادرة الرئاسية إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة وستساهم في الحفاظ على البيئة لصالحهم.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي وقت سابق، شهد محافظ الغربية، زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مدخل مدينة كفر الزيات، وشارع الزربيني أحد أكبر شوارع المدينة باتجاه الطريق الزراعي السريع، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين، وانتقل المحافظ بعد ذلك لكورنيش كفر الزيات لإطلاق أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات من النفايات البلاستيكية وذلك لنشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركة الشباب في حملة التنظيف وتحملهم المسئولية تجاه البيئة من حولهم، مؤكدا أن الوعي بقضايا البيئة وآثارها المستقبلية من أهم العوامل المساهمة في التصدي للأزمات البيئة والتعامل معها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الموارد المتاحة. 

وعقب ذلك انتقل المحافظ لزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بشارع الإسكندرية بحي أول طنطا تصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين، تزامن مع ذلك زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية والطرق السريعة بمراكز ومدن المحافظة احتفالا بيوم البيئة العالمي.

رئيس مركز ومدينة زفتي محافظة الغربية حملات التجميل والتشجير تحسين المظهر الجمالي للمنطقة زراعة 100 مليون شجرة التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة تعزيز الاستدامة البيئية

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