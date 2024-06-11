الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خفت على أولادى أخذتهم وجرينا".. تفاصيل التحريات فى حريق شقة سكنية بالبدرشين

حريق شقة
حريق شقة

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالبدرشين.

وأوضحت ربة منزل أنها عقب عودتها من العمل دخلت لتاخذ قسطا من الراحة، وعندما اندلع الحريق هرع إليها أولادها وأخبروها أن “لوحة المفاتيح” يخرج منها شرار أشبه بالنيران. 

وعلى الفور اصطحبت أطفالها خارج المنزل خوفا عليهم من ألسنة اللهب. 

كان اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحريات الأولية مباحث الجيزة ماس كهربائي وراء حريق شقة وتفحم محتوياتها بالبدرشين لوحة المفاتيح”

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