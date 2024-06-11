كانت تعبر الطريق.. مصرع سيدة دهسًا على طريق الفيوم الصحراوى

كشف مصدر أمني مصرع سيدة نتيجة اصطدام سيارة بها بطريق الفيوم الصحراوى، وذلك في أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الامنية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة في أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق