قناة إسرائيلية: رئيس الأركان حذر من عدم وجود عدد كاف من الجنود

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 15 كتيبة، للقيام بالمهام المطلوبة.

وأضافت القناة أن هذا يعادل 4500 جندي، مشيرة إلى أن هذا النقص لا يأتي فقط نتيجة للحرب، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى زيادة ترتيب القوات للقيام بمهام إضافية يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

ويتزامن ذلك مع أزمة التجنيد وقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرح للتصويت في الكنيست الليلة.

وقالت القناة إن هناك محاولة لإيجاد حل مؤقت للمشكلة، عبر إنشاء خمس كتائب، تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء، ولكن سيتم إعادتهم لأنهم ما زالوا مستوفين للمعايير.