الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قائد سيارة اصطدم بشخصين وتوكتوك فى البحيرة

الأمن
الأمن

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة بمركبة توك توك وشخصين بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ اللازم.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بأنه حال سير سيارة قيادة (طالب – عمره 14 عاما) ملك والده اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بمركبة "توك توك" و(شخصين) تصادف وجودهما بالمنطقة محل الواقعة نتج عن ذلك "إصابتهما بأماكن متفرقة بالجسم".. وتم ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اجهزة الامن التواصل الاجتماعي إصطدام سيارة بمركبة توك توك مركز شرطة إيتاى البارود البحيرة

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