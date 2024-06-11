الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

كيف تستفيد مصر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبى؟.. أستاذة الاقتصاد توضح (فيديو)

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، على أهمية إعادة النظر في استفادة مصر من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ظل تغييرات الحكومة المقبلة، يجب أن نكون على دراية بتلك الفرص والتحديات، موضحة أن التحدي الأول يكمن في تعزيز تنافسية الإنتاج المصري للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، أشارت الحماقي، خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إلى أن القدرات والإمكانيات المتاحة في مصر تفوق ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، كما يجب أن نستثمر في تطوير هذه القدرات ودعم القطاعات القائمة على التصنيع ونقل التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، أكدت على أهمية تحسين الهيكل الصناعي في مصر، كما يجب أن تكون المجمعات الصناعية مرنة ومتكاملة، مما يسمح للصناعات الصغيرة بالمشاركة في دعم الصناعات الكبيرة، وعلى الرغم من أن مصر تعتمد بشكل كبير على الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء، يجب أن نركز على تحسين أداء السلع المصرية وتعزيز التصنيع المحلي.

في الختام، شددت على أهمية وضع استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، قائلة: "يجب أن يكون لدينا رؤية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية".

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