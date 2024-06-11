عصام السيد: الإخوان اتهموا أسماء محترمة بأنهم يأكلون من وزارة الثقافة

قال المخرج عصام السيد، إنه نتيجة لإبعاد جماعة الإخوان الدكتورة إيناس عبد الدايم من وزارة الثقافة، أعلن الموسيقار عمر خيرت عن إلغاء حفله، كما أعلن هاني شاكر أنه لن يتعامل مع الأوبرا.

وأضاف المخرج عصام السيد خلال لقاءها ببرنامج الشاهد الذي يقدمها الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الأوبرا أوقفت عروضها لمدة ثلاثة أيام، وكانت تريد الاستمرار في الإيقاف لكن الخوف كان بسبب، وهو أن يُقال بأن "الأوبرا أغلقت من تلقاء نفسها".

وأوضح أنه جاء بعد عودة نشاط الأوبرا لعروضها، ما يشبه بالإنذار، حيث حدث تجمع ووقفة أمام باب الأوبرا، شارك فيها مجموعة ضخمة جدًا من المثقفين المصريين وقادة الأحزاب، وصدر بيانًا بأنه خلال ثلاثة أيام "إن لم يرفع اسم هذا الوزير من الوزارة" فسوف يحدث تصرف آخر.

وأشار إلى أن رد فعل الإخوان كان كمية من الشتائم والتخوين والاتهامات في جرائدهم وقنواتهم الإخوانية، وتم اتهام أسماء محترمة جدًا بأنهم "يأكلون من وزارة الثقافة"، وأن الوزارة تعمل على سفرهم وإعطاءهم بدلات، معقبًا: "كاتب كبير مثل بهاء طاهر وهو عالمي، ماذا سيحتاج من وزارة الثقافة، بل إن وجوده سيكون إضافة، شخص مثل إبراهيم عبدالمجيد، ويوسف القعيد، وفتحية العسال، هم رموز كبيرة لا يجوز اتهامها بمثل هذه الاتهامات".